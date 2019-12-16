В Тулуне решено создать территорию опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) в Тулуне.

«Еще один документ, который я подписал, касается создания территории опережающего развития в Тулуне Иркутской области», – приводятся слова Медведева на сайте правительства.

Он напомнил, что место стало известным после наводнения, произошедшего этим летом. Тулуну оказывали помощь по ликвидации последствий стихийного бедствия, отметил премьер.

«Но территория должна получить и собственные механизмы для саморазвития, чтобы разнообразить местную экономику, привлечь дополнительные инвестиции в регион и чтобы сам моногород (Тулун – это моногород) был меньше зависим от градообразующего предприятия», – заявил Медведев.

Вице-премьер России Виталий Мутко отметил, что Тулун – моногород со сложным социально-экономическим положением, в связи с чем и было принято решение о создании здесь ТОР.

«Планируется привлечь не менее шести резидентов на данную территорию, приблизительно будет инвестировано 1,3 млрд рублей уже в ближайшие два с половиной года, создано 550 рабочих мест. Будет построен завод стеклокомпозитов, линия древесно-полимерного композита, создано производство по переработке дикоросов, модернизирован кондитерский цех. Помимо этого мы договорились с нашими градообразующими предприятиями, такими как «РЖД», – они также там сохраняют свое производство и наращивают его», – сказал Мутко.

По его словам, к ситуации в Тулуне подключился бизнес: Роснефть строит там школу, Газпром – многофункциональный спортивный комплекс, Транснефть – 10 ФАПов.

Отметим, что на прошлой неделе губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку, на его место был назначен в должности врио главы региона Игорь Кобзев, который уже встретился с пострадавшими от паводка жителями Тулуна.