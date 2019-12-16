Париж подтвердил намерение Макрона приехать на День Победы в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на День Победы в Москву в мае 2020 года, сообщила французский посол Сильви Берманн.

«Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве», – передает ее слова радиостанция «Эхо Москвы».

У нее спросили, принято ли окончательное решение на этот счет.

«Он дал положительный ответ, так что, я думаю, что да», – ответила Берманн.

В конце июня Макрон заявил, что принял приглашение российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

Позже это было подтверждено в телефонном разговоре двух лидеров.

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