Рошаль утвердил предложения по развитию системы здравоохранения Нижегородской области

В Нижегородской области собрано более полусотни предложений по улучшению системы здравоохранения региона. Они направлены на решение кадровых проблем и обеспечение медиков жильем. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД сопредседатель отделения ОНФ в Нижегородской области Соломон Апоян, комментируя итоги прошедшего в понедельник областного форума «Здравоохранение. Курс на развитие».

«В течение нескольких месяцев, предшествовавших форуму, мы ездили по районам, собирали руководителей администраций, выясняли, какие проблемы существуют на местах», – отметил сопредседатель нижегородского областного отделения «Общероссийского народного фронта» Соломон Апоян.

Кроме того, к форуму суммировали предложения и проекты, которые подготовили активисты ОНФ в районах области. Так, 2 декабря лауреатом национальной премии «Гражданская инициатива» стал районный активист «Народного фронта» Василий Найденко, который на собственные средства и деньги привлеченных им спонсоров несколько лет ремонтирует больницу в райцентре Красные Баки.

Всего в форуме, прошедшем в понедельник приняло участие более трехсот человек. Среди них: общественники, представители регионального минздрава и заксобрания, активисты сообществ пациентов, главы районов и главные врачи. «Мы взяли положительные практики и предложения, которые были сформулированы, и вынесли их на общественное обсуждение, – отметил Апоян. – В первой части работы форума, на секциях, это очень активно обсуждалось, к обсуждению этих вопросов подключились главы районов и медицинское сообщество».

«На второй части, в ходе пленарного заседания, мы утвердили вопросы, которые мы будем отправлять в областное правительство для дальнейшей проработки. Предварительно все эти практики прошли экспертную оценку и в минздраве Нижегородской области, и на федеральном уровне, где наш коллега, сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль также утвердил наши предложения. Дальше будем смотреть и контролировать, как правительство области будет реализовывать все это на практике», – резюмировал сопредседатель регионального отделения «Общероссийского народного фронта».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве центральный штаб ОНФ провел прием граждан, сопредседатель штаба доктор Леонид Рошаль взял на контроль каждое поступившее обращение. Рошаль сделал несколько звонков прямо во время приема, чтобы разобраться в ситуациях, сообщается на сайте ОНФ.