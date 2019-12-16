Рошаль утвердил предложения по развитию системы здравоохранения Нижегородской области

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16 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 17:53  |  vz.ru
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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт

Израиль использует авиацию, чтобы припугнуть турецких буровиковФото: Amir Cohen/Reuters
Турецкие боевые дроны размещают на Северном Кипре для присмотра за израильтянами. Израильская авиация угрожающе зависает над турецкими буровиками, а турецкий военный корабль прогоняет израильское научное судно. В нейтральных водах Восточного Средиземноморья разгорается новый ближневосточный конфликт из-за месторождений газа. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Он нажил две квартиры в Москве, а потом познакомился с женщиной. Она очень любила деньги, постоянно влезала в кредиты и изменяла. Он продал квартиру и деньги подарил ей. Потратив их, она снова начала ему изменять. Тогда он продал вторую квартиру. Подробности...

Пойдут ли немцы на «китайский фронт»

Василий Федорцев, политолог, германист
Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней. Подробности...

Как Зеленский стал своим для украинских националистов

Глеб Простаков, журналист
Владимир Зеленский станет выполнять свои предвыборные обещания, только если это будет выгодно. Мирное урегулирование в Донбассе ему не просто невыгодно – а крайне опасно для него и его команды, потому что создает угрозу нового Майдана. Подробности...
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              Рошаль утвердил предложения по развитию системы здравоохранения Нижегородской области

              16 декабря 2019, 17:05

              Текст: Иван Абакумов

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              В Нижегородской области собрано более полусотни предложений по улучшению системы здравоохранения региона. Они направлены на решение кадровых проблем и обеспечение медиков жильем. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД сопредседатель отделения ОНФ в Нижегородской области Соломон Апоян, комментируя итоги прошедшего в понедельник областного форума «Здравоохранение. Курс на развитие».

              «В течение нескольких месяцев, предшествовавших форуму, мы ездили по районам, собирали руководителей администраций, выясняли, какие проблемы существуют на местах», – отметил сопредседатель нижегородского областного отделения «Общероссийского народного фронта» Соломон Апоян.

              Кроме того, к форуму суммировали предложения и проекты, которые подготовили активисты ОНФ в районах области. Так, 2 декабря лауреатом национальной премии «Гражданская инициатива» стал районный активист «Народного фронта» Василий Найденко, который на собственные средства и деньги привлеченных им спонсоров несколько лет ремонтирует больницу в райцентре Красные Баки. 

              Всего в форуме, прошедшем в понедельник приняло участие более трехсот человек. Среди них:  общественники, представители регионального минздрава и заксобрания, активисты сообществ пациентов, главы районов и главные врачи. «Мы взяли положительные практики и предложения, которые были сформулированы, и вынесли их на общественное обсуждение, – отметил Апоян. – В первой части работы форума, на секциях, это очень активно обсуждалось, к обсуждению этих вопросов подключились главы районов и медицинское сообщество».

              «На второй части, в ходе пленарного заседания, мы утвердили вопросы, которые мы будем отправлять в областное правительство для дальнейшей проработки. Предварительно все эти практики прошли экспертную оценку и в минздраве Нижегородской области, и на федеральном уровне, где наш коллега, сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль также утвердил наши предложения. Дальше будем смотреть и контролировать, как правительство области будет реализовывать все это на практике», – резюмировал сопредседатель регионального отделения «Общероссийского народного фронта».

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве центральный штаб ОНФ провел прием граждан, сопредседатель штаба доктор Леонид Рошаль взял на контроль каждое поступившее обращение. Рошаль сделал несколько звонков прямо во время приема, чтобы разобраться в ситуациях, сообщается на сайте ОНФ.  


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