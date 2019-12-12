Рошаль взял каждое обращение с приема граждан в ОНФ на личный контроль

В Москве центральный штаб ОНФ провел прием граждан, сопредседатель штаба доктор Леонид Рошаль взял на контроль каждое поступившее обращение.

Рошаль сделал несколько звонков прямо во время приема, чтобы разобраться в ситуациях, сообщается на сайте ОНФ.

Так, после обращения по поводу низкой доступности медпомощи в селе Михайловское Краснодарского края Рошаль набрал номер регионального министра здравоохранения и обсудил этот вопрос.

«Люди часто не находят правды, когда обращаются в разные учреждения и к местным властям. Многие вопросы, с которыми обращаются к [президенту России Владимиру] Путину, можно решать на месте за пять минут. Например, люди жалуются на отсутствие ФАПа и аптеки в селе. Я выясняю, и оказывается, что и ФАП, и аптека в селе есть. Все нормально. И обратившаяся женщина с этим соглашается. Это тоже жалобы», – отметил Рошаль.

Попросившей помощи матери больной девочки местные активисты ОНФ помогут решить проблему транспортировки ребенка в больницу из Пскова в Санкт-Петербург для проведения операции. Житель Калининграда пожаловался, что не может получить бесплатное лекарство, положенное по федеральной программе. Рошаль связался с министром здравоохранения области, который пообещал оказать консультационную и правовую помощь, а также добиться компенсации вынужденных расходов на самостоятельное приобретение препарата.

Напомним, что ОНФ плотно работает с людьми, в ручном режиме помогает гражданам разобраться с проблемами. Ежемесячно в Народный фронт приходит более 5,5 тыс. обращений. Через сайт движения, исполкомы ОНФ в регионах жители страны сообщают о случаях несправедливости, фактах коррупции и нарушении своих законных прав. Представители Народного фронта стараются помочь каждому.