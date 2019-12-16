Путин запретил выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ

Президент Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение временного запрета на выезд из России на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, временное ограничение на выезд может быть установлено со дня увольнения сотрудника с военной службы. Порядок принятия соответствующих решений закон относит к компетенции ФСБ.

Как пояснила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, в действующем законодательстве уже установлено временное ограничение права гражданина России на выезд из страны в случае, если он проходит государственную службу в органах ФСБ. Предусмотрена возможность установления запрета на выезд до окончания срока соответствующего контракта военнослужащего. Сенатор отметила, что законом предполагается расширить перечень этих ограничений на момент увольнения со службы, передает РИА «Новости».

Как подчеркнул глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, эта мера принимается в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ.