Путин заявил об укреплении позиции России на мировом рынке оружия

Россия укрепляет позиции на глобальном рынке вооружения даже в условиях усиления санкций и недобросовестной конкуренции, заявил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

«Отмечу, что экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 млрд долларов. Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года. Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он добавил, что портфель заказов на российское вооружение стабилен, сейчас превышает 50 млрд долларов.

«Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения – это серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте», – сказал президент.

Путин добавил, что необходимо в режиме реального времени «анализировать ситуацию на региональных рынках», учитывать смену потребностей покупателей, отвечать на их растущие запросы.

«Первоочередное внимание уделите членам ОДКБ, СНГ и другим нашим традиционным партнерам, в том числе и на африканском континенте. На их долю приходится больше трети экспорта российской военной техники. В этом контексте отмечу недавний саммит Россия – Африка. В ходе его работы подтверждено, что надежное, ответственное военно-техническое сотрудничество является одним из приоритетов взаимодействия с африканскими партнерами», – заявил глава российского государства.

Ранее президент попросил принять дорожную карту по реализации стратегии военно-технического сотрудничества, которая была утверждена в октябре.