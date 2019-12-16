Путин поручил принять дорожную карту по реализации стратегии ВТС

Президент Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами поручил правительству принять дорожную карту по реализации стратегии военно-технического сотрудничества.

«Цели и задачи государственной политики в области ВТС, основные направления дальнейших действий закреплены в утверждённой в октябре стратегии военно-технического сотрудничества. Прошу правительство принять дорожную карту по реализации стратегии», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Президент отметил, что экспорт российских вооружений и военной техники растет. «В текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов. Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года. Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что большой вклад в продвижение экспорта вносят международные выставочные мероприятия.

«В этом году в России прошли семь профильных выставок, в их числе военно-технический форум «Армия-2019», военно-морской салон в Санкт-Петербурге и авиационно-космический салон «МАКС-2019» в Жуковском. Зарубежные партнёры смогли ознакомиться с последними достижениями нашего ОПК: продемонстрированы новейший истребитель пятого поколения Су-57, десантный транспортный вертолет повышенной грузоподъемности Ми-38Т, зенитно-ракетный комплекс средней дальности четвертого поколения «Викинг», бронеавтомобиль «Тигр» и многие другие образцы техники», – рассказал президент.

Путин уточнил, что по итогам выставок были заключены контракты на общую сумму около 35 млрд рублей.

«В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает 50 миллиардов долларов. Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения – это серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте», – добавил он.