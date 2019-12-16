Роскомнадзор попросил Twitter разъяснить причины блокировки ряда российских аккаунтов

Роскомнадзор обратился к администрации Twitter за разъяснениями причин ограничения доступа к ряду российских аккаунтов.

Так, в Роскомнадзор поступили сведения об ограничении в социальной сети Twitter доступа к аккаунтам Россотрудничества (@rsgov), проекта «Хорошие новости» (@good_events_), а также председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александра Малькевича (@McCevich).

«В связи с этим служба направила письмо в адрес директора по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейд МакСуинни», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что «обстоятельства и причины подобных действий со стороны компании Twitter до сих пор остаются неизвестными и вызывают недоумение. ... Публикации, размещенные на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса».

Роскомнадзор также выразил свою глубокую озабоченность сложившейся ситуацией, так как, по его мнению, подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации. Ведомство попросило администрацию социальной сети разъяснить, почему указанные аккаунты были заблокированы, и возобновить к ним доступ.

В конце ноября компания Twitter без объяснения причин закрыла доступ к аккаунту российского проекта «Хорошие новости», который специализируется на распространении позитивной информации. В начале декабря была заблокирована страница главы комиссии ОП по СМИ.