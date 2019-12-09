Страницу главы комиссии ОП по СМИ заблокировали в Twitter

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что его аккаунт в Twitter заблокировали без объяснения причин.

«На конец декабря у нас планируется представление очень серьезной аналитической записки по Twitter и всему тому беспределу, который там происходит. Мы это немного проанонсировали и вот реакция, Twitter сыграл на опережение и снес мой аккаунт, который я вел с 2010 года», – передает его слова ТАСС.

Малькевич выразил мнение, что это показывает, что «мы все находимся в зоне турбулентности, в зоне риска».

«Я не могу сказать, что был активен в Twitter и публиковал там какие-то политические материалы», – отметил глава комиссии ОП.

В конце ноября компания Twitter без объяснения причин закрыла доступ к аккаунту российского проекта «Хорошие новости», который специализируется на распространении позитивной информации. Создатели проекта уточнили, что «поддержка Twitter даже не направила официального уведомления о причинах блокировки и не отвечает на запросы». Тем не менее они создали резервный аккаунт в той же социальной сети.