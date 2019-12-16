Устроивших пожар на концерте Коржа фанатов решили наказать

Полиция определила личность одного из фанатов, который на концерте Макса Коржа во дворце спорта зажег файер, сообщили в УМВД по Пермскому краю.

«В настоящее время сотрудниками полиции установлена личность одного из граждан, зажегших файер, он опрошен. Личности других нарушителей устанавливаются. Все собранные материалы будут переданы в МЧС по месту жительства граждан для привлечения их к административной ответственности», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ опубликовали видео потасовки с концерта Коржа в Перми. Во время выступления начался пожар, причиной возгорания стали файеры, которые пронесли фанаты.

На место происшествия приехали пожарные, но фанаты стали мешать работе спасателей и отобрали пожарный рукав.

К конфликту подключились охрана и полиция. На кадрах зафиксировано, как посетители дерутся, а пожарные заливают водой возгорание.

Прокуратура Пермского края инициализировала проверку по тому, как дворец спорта «Молот» организовывает безопасность после концерта Коржа.

«По поручению прокурора края прокуратура Мотовилихинского района организовала проверку исполнения законодательства в работе дворца спорта «Молот» по пожарной и террористической безопасности. Специалисты выяснят, как здесь организована пропускная система, эвакуационные выходы», – уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, что пассажирский автобус с фанатами Коржа, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе, сообщалось о семи пострадавших. По предварительным данным, водитель задремал за рулем, в результате чего потерял контроль над управлением, машина выехала на полосу встречного движения и съехала с трассы, где перевернулась и легла на левый бок.