После ДТП с поклонниками Коржа возбуждено дело

СК возбудил уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом под Екатеринбургом, в которой пострадали 15 человек.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», передает «Интерфакс».

По данным следствия, среди пострадавших пассажиров автобуса есть подростки.

Ранее ГУ МВД по Свердловской области сообщало, что автобус перевернулся на 242-м километре трассе Пермь - Екатеринбург в 7.10 (5.10 мск). В автобусе находились 53 пассажира, которые ехали с концерта певца Макса Коржа, проходившего в Перми. Сообщалось о семи пострадавших доставленных в больницу.

Напомним, ранее в субботу пассажирский автобус, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе, сообщалось о семи пострадавших. По предварительным данным, водитель задремал за рулем, в результате чего потерял контроль над управлением, машина выехала на полосу встречного движения и съехала с трассы, где перевернулась и легла на левый бок.