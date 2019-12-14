Пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе на Урале

Пассажирский автобус, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе, пострадали семь человек, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Горелых сообщил, что ДТП произошло около 05.10 мск «в районе 242 км трассы Пермь – Екатеринбург». Заказной пассажирский автобус перевозил 53 человека, передает ТАСС.

«По предварительным данным, водитель задремал за рулем, в результате чего потерял контроль над управлением, машина выехала на полосу встречного движения и съехала с трассы, где перевернулась и легла на левый бок. (...) Карета скорой помощи доставила в Бисертскую больницу для оказания первой помощи семь человек», – добавил он.

Пострадавших осматривают врачи, решается вопрос об их госпитализации. За рулем автобуса находился житель Артемовского района Свердловской области, который имеет девять лет водительского стажа. Водитель не пострадал, его опрашивают представители МВД.

Инспекторы ДПС помогают отправлять людей из перевернувшегося автобуса в Екатеринбург на попутных рейсовых автобусах и машинах. Отмечается, что автобус перевозил поклонников певца Макса Коржа, которые ездили в Пермь на его концерт.

Горелых добавил, что «чудом обошлось без жертв, потому что транспортное средство двигалось в сторону лесополосы, до которой оставалось всего около 20 метров». Затора на дороге не образовалось, полосы в обоих направлениях работают в штатном режиме.

Ранее в Воронежской области опрокинулся пассажирский автобус, пострадали 17 граждан Украины.