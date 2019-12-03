Автобус опрокинулся под Воронежем, пострадали граждане Украины

В Воронежской области опрокинулся пассажирский автобус, пострадали 17 граждан Украины.

ДТП произошло в Богучарском районе области, передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

«Автобус из Запорожья в направлении Воронежа. На 760-м километре трассы «Дон» он опрокинулся на встречную полосу», – пояснил источник.

В автобусе были 28 человек, двое из которых – водители.

«Погибших нет. 14 пострадали, все они граждане Украины. Состояние одного из них оценивается как тяжелое», – добавил собеседник.

Число пострадавших составило 17 человек, уточнил представитель медицины катастроф.

«Автобус Запорожье – Ростов <...> Количество пострадавших увеличилось до 17, из них трое тяжелых, четверо в средней степени тяжести, 10 – в легкой», – отметил он.

В Забайкалье рейсовый автобус упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы. В автобусе, по данным МЧС, находились 44 человека, в свою очередь местные власти сообщили, что в салоне был 41 человек. Погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал.

Правоохранительным органам удалось установить личности всех погибших.