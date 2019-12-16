Алматы захотели переименовать в Казахстане

Писатель, поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов рассказал, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев относится к идее переименования города Алматы.

Сулейменов сказал, что многие жители города поддерживают идею переименования, передает Sputnik.

По его словам, «название Алма-Ата более масштабное и понятное», имеет «историческое содержание», а «Алматы – название для очень узкого круга людей».

Кроме того, Сулейменов отметил, что «для тюркских языков корректнее использовать суффикс «лы», а не «ты», то есть «получается Алмалы».

Сулейменов утверждает, что Токаев поддержал инициативу вернуть городу название Алма-Ата. Президент страны подчеркнул при этом, что «народ должен сам решить», сказал писатель.

Однако власти Казахстана опровергли информацию о поддержке переименования, передает РИА «Новости».

Советник Токаева Ерлан Карин пояснил, что Сулейменов «упомянул об этой идее на встрече с президентом», но это не значит, что Токаев ее поддержал. Как заявил Карин, Токаев «считает, что необходимо сконцентрироваться на более актуальных задачах развития Алматы» и что «подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах».