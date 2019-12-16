Полиция использовала слезоточивый газ для разгона митинга в Гонконге

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, сообщают СМИ.

Жители Гонконга собрались на акцию в районе Мон-Кок. Демонстранты пели песни, некоторые участники акции показывали правоохранителям «сердечки», передает РИА «Новости» со ссылкой на RTHK.

Полицейские задержали двух участников митинга, что вызвало негодование демонстрантов.

Через несколько часов полиция принялась разгонять собравшихся слезоточивым газом.

Напомним, власти Гонконга отказались от законопроекта об экстрадиции, который и стал поводом для начала демонстраций, но беспорядки не прекращаются.