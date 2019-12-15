Челябинского заводчика собак увезли в больницу после нападения пса

В Челябинске собака бойцовской породы напала на своего хозяина, владелец животного потерял много крови, его увезли в больницу, пишут СМИ.

Пес напал на человек ночью, в одном из домов по улице Трашутина, передает Ura.ru.

Отмечается, что мужчина смог выползти в подъезд, отбиться от животного ему помогли супруга и соседи.

Питомец схватил ногу хозяина, и освободиться от нее удалось не сразу, из-за чего мужчина потерял много крови.

Позже на место ЧП приехали полицейские и скорая. Соседи пострадавшего сообщили, что он и его супруга разводят собак.

В региональном ГУМВД сообщили, что инцидент зарегистрирован, полицейские проводят проверку по факту происшествия.

В ноябре аргентинский дог напал на восьмимесячного мальчика, медикам удалось спасти малыша.