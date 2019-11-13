Московские хирурги спасли младенца после нападения аргентинского дога

Врачи Морозовской больницы в Москве спасли жизнь восьмимесячного мальчика, на которого дома напала собака породы аргентинский дог, говорится в сообщении на сайте столичного департамента здравоохранения.

Собака напала породы на мальчика дома. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии с ранами головы, лица и грудной клетки, а также множественными оскольчатыми переломами костей свода черепа, а также кровотечением.

«Наличие в дежурной хирургической бригаде врачей-специалистов разного профиля, обладающих навыками пластической хирургии, позволило нам провести достаточно сложную операцию, оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, в короткие сроки, с хорошим результатом лечения пациента», – приводятся в сообщении на сайте ведомства слова дежурного нейрохирурга отделения нейрохирургии Морозовской детской больницы Александра Левова.

После операции, которая длилась около 6 часов, врачи провели вакцинацию против бешенства и вакцинацию против столбняка. Мальчик провел 8 дней в больнице и в удовлетворительном состоянии был выписан домой.

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