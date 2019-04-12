Мальчик чудом остался жив после нападения собак в Благовещенске

Девятилетний мальчик, которого покусала стая собак в Благовещенске, чудом остался жив, сообщили в пресс-службе минздрава Приамурья.

Нападение на ребенка произошло 11 апреля в районе хлопкопрядильной фабрики Благовещенска.

«Вчера в 17.20 в отдел полиции Благовещенска поступило сообщение из больницы о том, что в лечебное учреждение доставлен мальчик 2010 года рождения со множественными рваными ранами, которого покусали собаки. Полицией собраны материалы происшествия и направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения», – приводит РИА «Новости» слова начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инны Карташовой.

Следственный комитет и областная прокуратура уже начали проверку исполнения обязанностей администрацией города.

«В ходе проверки будет дана оценка администрации Благовещенска в части полноты исполнения полномочий по регулированию численности безнадзорных животных», – сообщили в прокуратуре.

Между тем врачи отмечают, что «мальчик чудом остался в живых: большинство ран – в проекции прохождения сосудистых пучков. Повезло, что не задеты магистральные сосуды, в противном случае тяжесть бы усугубилась многократно. Ребенку помимо лечения ран, также проводится профилактика бешенства», – заявили в пресс-службе местного минздрава.

Директор центра детской политравмы Амурской детской краевой больницы Владимир Дудкин отметил, что сейчас состояние девятилетнего ребенка, который был доставлен

«с множественными укушенными и рваными ранами туловища, конечностей, лица с повреждениями кожи, мягких тканей», тяжелое. «Пациент находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, под обезболиванием. Лечение у ребенка будет протекать длительно, в дальнейшем возможна пластика», – отметил он.

Сейчас с ребенком работает пять медицинских специалистов, включая окулиста и челюстно-лицевого хирурга.

Напомним, в марте сообщалось, что стая бродячих собак напала на пятилетнего ребенка в парке в Магадане, мальчик получил серьезные травмы.