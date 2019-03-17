Стая бродячих собак напала на пятилетнего ребенка в парке в Магадане

В городском парке Магадана стая бродячих собак напала на пятилетнего ребенка и покусала его, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мальчик с серьезными травмами госпитализирован в больницу, его прооперировали, передает RT.

Губернатор Магаданской области от муниципальных властей и правоохранительных органов потребовал решить проблему с бродячими собаками совместно.