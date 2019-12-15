В ДНР сообщили о шести обстрелах со стороны ВСУ

Украинские военные за минувшие сутки шесть раз нарушили перемирие в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ выпустили по территории ДНР 20 мин калибром 120 и 82 миллиметра, также велся обстрел из стрелкового вооружения, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, уточнил представитель ДНР, передает РИА «Новости».

В зоне обстрела оказались районы пяти населенных пунктов республики.

Ранее в воскресенье украинские силовики сообщили о восьми обстрелах со стороны республик Донбасса и одном погибшем бойце ВСУ.