СК занялся инцидентом с пытавшейся выбросить дочь из окна жительницей Петербурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку сообщений СМИ о жительнице Санкт-Петербурга, которая угрожала выбросить ребенка из окна, сообщили в пресс-службе СКР.

В сообщении на сайте Следственного комитета говорится, что соответствующий сюжет был показан в эфире одного из федеральных каналов. По информации СМИ, женщина выбрасывала вещи из окна, не реагируя на замечания сотрудника полиции. Затем женщина бросила в полицейского пятилитровую канистру, та ударила его по голове и разбилась об асфальт.

После этого, как сообщили в эфире ТВ, женщина выставила в окно на вытянутых руках двухлетнюю дочку.

«Когда сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов вошли в квартиру, женщина стояла на диване, в ее руках находился ребенок, а за спиной – распахнутое окно. Как оказалось, в жилом помещении находился еще один малолетний мальчик, рассказавший о том, что длительное время не получал еды», – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что Бастрыкин потребовал оперативно установить все обстоятельства произошедшего, проверить условия проживания семьи и истребовать характеризующий материал в отношении матери.

Также поручено дать правовую оценку действиям (бездействию) органам профилактики и контроля, выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Напомним, 22 ноября в Приморье новорожденного выбросили из окна. Была задержана 37-летняя мать ребенка.