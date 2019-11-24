Выбросившую новорожденного ребенка из окна жительницу Владивостока арестовали

В воскресенье суд во Владивостоке заключил под стражу женщину, которая убила своего новорожденного ребенка, выбросив его из окна восьмого этажа, сообщает СУ СК по Приморью.

«Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего ребенка меру пресечению в виде заключения под стражу. В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сообщается на сайте ведомства.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении обвиняемой.

«Учитывая обстоятельства случившегося, следствием организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ по факту возможного непринятия надлежащих мер должностных лиц, осуществляющих проверку по заявлению отца ребенка о возможных агрессивных действиях со стороны супруги», – сообщает ведомство.

Дело было возбуждено в пятницу. Тогда сообщалось, что возле дома на улице Часовитина во Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка. Выяснилось, что младенца выбросили из окна восьмого этажа.

Была задержана 37-летняя мать ребенка.