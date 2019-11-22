Новорожденного выбросили из окна восьмого этажа в Приморье

СК возбудил уголовное дело по факту убийства новорожденного, которого выбросили из окна восьмого этажа жилого дома во Владивостоке, сообщили в региональном ведомстве.

«22 ноября возле дома на улице Часовитина в городе Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений, характерных при падении с высоты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», – говорится в сообщении на сайте СК по Приморью.

По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать ребенка.

«По версии следствия, утром 22 ноября подозреваемая, находясь на 8-м этаже в квартире дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, умышлено бросила ребенка в открытое окно. Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении матери погибшего новорожденного.

Напомним, утром 11 ноября москвичка Людмила Соколова пыталась покончить с собой вместе с трехлетним сыном и девятимесячной дочкой. Женщина и ее дочь погибли, а мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сообщалось, что девочка отказывалась от кормления грудью, в связи с чем ее мать несколько раз вызывала скорую.

Перед гибелью женщина оставила предсмертную записку. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».