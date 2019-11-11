Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

Женщина, в понедельник утром найденная мертвой в Москве с одним из своих детей, оставила предсмертную записку, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Смерть женщины не носит криминальный характер. При осмотре в ее квартире найдена предсмертная записка», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить и своих детей, в записке женщина попросила «никого не винить» в своей смерти.

Напомним, ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина и двое детей выпали с девятого этажа жилого дома на северо-востоке Москвы, один ребенок выжил. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».