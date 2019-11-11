После гибели выпавшей из окна женщины с детьми возбудили дело об убийстве

Уголовное дело об убийстве возбудили по факту падения из окна женщины и двух детей на северо-востоке Москвы, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По предварительным данным, утром в понедельник у жилого дома по улице Чичерина нашли женщину и маленького ребенка без признаков жизни. Рядом обнаружили мальчика, на вид шестилетнего, сейчас за его жизнь борются врачи.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство)», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Работают следователи и криминалисты. Они осматривают место ЧП, устанавливают родственников, допрашивают очевидцев. Источник в правоохранительных органах сообщил также, что семья женщины не состояла на учете как неблагополучная.

Напомним, ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина и двое детей выпали с девятого этажа жилого дома на северо-востоке Москвы, один ребенок выжил.