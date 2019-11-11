Женщина и двое детей выпали с 9-го этажа в Москве

Женщина и двое детей выпали с девятого этажа жилого дома на северо-востоке Москвы, один ребенок выжил, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел по адресу: улица Чичерина, дом 6. Из окна выпали женщина и двое детей. Один из несовершеннолетних выжил. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося устанавливаются», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, 1 ноября в подмосковном Одинцово трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на 17-м этаже и осталась жива.

Ранее в Татарстане 11-летний мальчик выжил после падения с восьмого этажа.