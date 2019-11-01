Трехлетняя девочка выжила после падения с 17-го этажа в Подмосковье

В подмосковном Одинцово трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на 17-м этаже и осталась жива, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

«По предварительным данным, трехлетняя девочка в момент ЧП в квартире находилась одна. У ребенка множественные травмы, он находится в тяжелом состоянии в больнице», – приводит слова Врадий РИА «Новости».

Инцидент произошел накануне на улице Дружбы в поселке ВНИИССОК, который относится к Одинцово.

Ранее в Татарстане 11-летний мальчик выжил после падения с восьмого этажа.