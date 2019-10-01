Ребенок выжил после падения с восьмого этажа в Татарстане

В Нижнекамске 11-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа, ребенок госпитализирован, по факту инцидента ведется проверка, сообщили в региональном СК.

«30 сентября в городе Нижнекамске из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома по улице Сююмбике выпал 11-летний мальчик. В настоящее время в тяжелом состоянии он госпитализирован. По предварительным данным, на момент трагедии ребенок оставался в квартире один», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Там добавили, что по факту инцидента ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«По данным пресс-службы детской городской больницы Нижнекамска, ребенок жив. Его состояние врачи оценивают, как стабильно тяжелое. Местные медики находятся в постоянном контакте со своими коллегами из ДРКБ Казани», – передает телекомпания НТР.

Напомним, в июне житель Североуральска Свердловской области пытался убить трехмесячного младенца, выбросив его из окна, но малыша успел поймать находившийся рядом 44-летний мужчина.