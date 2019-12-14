Песков сказал, как изменилась Россия в 2019 году

В 2019 году Россия стала сильнее, уверенность в этом выразил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Заявление представителя Кремля прозвучало в эфире программы «Большая игра», фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

«Да. Я в этом не сомневаюсь», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

По словам Пескова, в дипломатии, в международном праве, в межгосударственных отношениях, в правилах поведения государств происходят глубокие трансформации. Обесценивается роль международных организаций, констатировал он.

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«Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом», – добавил представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями, и важно, чтобы молодые люди могли определиться, в чем они могут достичь максимального успеха.

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