Отец керченского стрелка скончался в больнице

Отец керченского стрелка 53-летний Игорь Росляков скончался в больнице. Ранее осенью он был госпитализирован с травмой головы после того, как его жестоко избили и ограбили.

«На момент, когда Игоря Рослякова били, он уже был больным. После того, что натворил его сын, он «сдал» позиции. Проблемы были и с психикой, и с весом. От полученных травм он уже не смог оправиться», – рассказал источник в медицинских кругах, передает «Регион online».

Издание также отмечает, что летом мужчина страдал от проблем с желудком и из-за кровотечения лежал в больнице.

Напомним, 17 октября 2018 года студент Владислав Росляков открыл стрельбу и подорвал бомбу в керченском колледже. Молодой человек планировал нападение с 2017 года.

Жертвами стали 20 человек, стрелок покончил с собой.