Под Ярославлем задержали школьника за избиение мальчика

В городе Тутаеве Ярославской области следователи задержали 15-летнего школьника, который подозревается в избиении 13-летнего мальчика.

«Сегодня задержан подозреваемый, 15-летний учащийся одной из школ Тутаева. В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в сообщении СК региона.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц»).

Ранее в Екатеринбурге полиция начала проверку данных об избиении школьниками сверстника.