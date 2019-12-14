Под Белгородом водитель автобуса заставил школьницу просить деньги у пассажиров

Под Белгородом школьницу, у которой не сработала транспортная карта, заставили попрошайничать в автобусе.

Мать 15-летней девочки рассказала, что дочь несколько раз пыталась оплатить проезд картой, но она не срабатывала, а наличных у нее с собой не было. После этого водитель закрыл двери, заглушил двигатель и велел девочке идти по салону и собирать деньги с пассажиров, сообщает местный портал Бел.Ru.

В итоге за девочку заплатила одна из пассажирок. После этого водитель открыл двери, выпустил людей и поехал дальше.

По данным портала, это уже не первый подобный случай в городе. До этого водители также блокировали двери и не выпускали пассажиров из-за зависшего терминала.

Ранее в Тамбове СК начал проверку данных о заставившей девочку попрошайничать в автобусе кондукторе.