Билан раскрыл обстоятельства «пьяного» выступления в Самаре

Певец Дима Билан в интервью YouTube-каналу «А поговорить?» назвал «венцом всех приключений в уходящем году» выступление в нетрезвом виде в Самаре.

В интервью Билан объяснил, что перед концертом он «провел время» в компании хозяина отеля, в котором жил, а также в гримерке со «многими известными людьми, в том числе в политике».

«Потом был эффект. Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил. Я вот говорю: «Почему вы меня выпустили на сцену?» Ну, не вышел бы и все», – сказал певец.

Он признался, что желание извиниться перед жителями Самары появилось у него сразу после возвращения в Москву.

«Я не мог поступить иначе, я должен был извиниться. Я понимал, что рискую своей репутацией. Помимо подсознательного расчета, было желание. Как потом смотреть людям в глаза?», – добавил певец.

Напомним, жители Самары выразили недовольство выступлением Билана на праздновании Дня города. Позже он попросил прощения у горожан за концерт, на котором он выступал в нетрезвом виде, а также провел бесплатный концерт в городе под названием «Прости меня, Самара!».