Названы самые популярные клипы десятилетия

Самым популярным музыкальным видео в период с 2010 по конец 2019-го стал клип на композицию «Despacito» Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщили СМИ.

Как пишет Forbes, клип Фонси набрал с января 2017 года 6,5 млрд просмотров на YouTube.

Второе место занял клип британца Эда Ширана на песню «Shape of You» (4,5 млрд просмотров), который также вышел в январе 2017-го. При этом музыканту удалось попасть в список дважды: он замыкает рейтинг благодаря ролику на композицию «Thinking Out Loud».

В тройке лидеров оказался также американский рэпер Уиз Халифа с видео «See You Again (ft. Charlie Puth)», которое посмотрели более 4,3 млрд раз с апреля 2015-го, передает РИА «Новости».

В рейтинг также вошли:

Mark Ronson – «Uptown Funk (ft. Bruno Mars)»

Psy – «Gangnam Style»

Justin Bieber – «Sorry»

Maroon 5 – «Sugar»

Katy Perry – «Roar»

OneRepublic – «Counting Stars».

Напомним, в четверг российский офис Google назвал самые популярные ролики на YouTube. В тройку лидеров в 2019 году вошли: «Чинилы и большой секрет» (пародия Сыендука на мультсериал «Фиксики»), «Беслан. Помни» (документальный фильм Юрия Дудя) и певица Билли Айлиш в программе «Вечерний Ургант».