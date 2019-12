Названы самые популярные в России видео на Youtube

Российский офис Google назвал самые популярные ролики на YouTube.

Как сообщается в блоге компании, в топ-5 самых просматриваемых видео в России в 2019 году вошли:

«Чинилы и большой секрет» (пародия Сыендука на мультсериал «Фиксики»);

«Беслан. Помни» (документальный фильм Юрия Дудя);

певица Билли Айлиш в программе «Вечерний Ургант»;

выступление Павла Воли «Про настоящих женщин»;

семь новых серий мультсериала «Фиксики».

В топ-10 российских музыкальных видео вошли:

Артур Пирожков – «Зацепила»;

Артур Пирожков – «Алкоголичка»;

Artik & Asti feat, Артем Качер – «Грустный дэнс»;

Егор Крид – «Сердцеедка»;

RASA – «Пчеловод»;

Тима Белорусских – «Витаминка»;

LITTLE BIG – «I'M OK»;

Ленинград – «Кабриолет»;

LITTLE BIG – «SKIBIDI»;

FACE – «ЮМОРИСТ».

Топ-5 самых популярных видео в мире в 2019 году, оценивавшихся по количеству лайков:

Make This Video The Most Liked Video On YouTube;

свадебный ролик PewDiePie;

O Dia em que Assisti Bird Box;

Оne guy, 54 voices;

Minha slime deu certo. Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas.

Напомним, ранее сервис «Яндекс.Музыка» назвал 10 самых популярных у россиян треков 2019 года. Самым прослушиваемым стал трек певицы Zivert "Life". В топ также вошли Тима Белорусских, Artik & Asti, Александр Ревва (как Артур Пирожков) и зарубежная певица Билли Айлиш.