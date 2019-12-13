Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен

Пожар на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью потушен, устанавливаются причины возгорания, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

В ОСК отметили, что полностью справиться с возгоранием удалось около 8.00 мск пятницы. Таким образом, на ликвидацию ЧП ушли почти 22 часа.

«В настоящее время на борту корабля работает комиссия по установлению причин пожара и его последствий с участием вице-президента ОСК Владимира Королева», – сказал Рахманов, передает РИА «Новости».

Глава ОСК добавил, что доклады с места он получает ежечасно.

Напомним, пожар на авианосце начался в Мурманске в четверг утром. Один человек погиб, 12 пострадали, судьба еще двоих неизвестна. Причиной названа искра, попавшая в трюм с остатками мазута во время сварки. В то же время источник назвал наиболее вероятной причиной пожара на «Адмирале Кузнецове» разгильдяйство.

Примечательно, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, пора ли прощаться с «Адмиралом Кузнецовым».