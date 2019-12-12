МИД выступил против политизации спорта

Комментируя ситуацию вокруг решения ВАДА по российским спортсменам, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия выступает категорически против политизации спорта.

«Мы фиксируем, что наша страна на протяжении многих уже лет становится и становилась объектом целого ряда политических кампаний. Что же такого неправильного в нашей оценке? Когда еще никто не поднимал тему допинга в нынешнем контексте и когда проводилась Олимпиада в Сочи, разве мы можем сказать, что эта тема не была политизирована? Посмотрите обложки западных журналов, публикации западных газет, материалы в аккаунтах ведущих и СМИ, и журналистов западного мейнстрима. Это все практически как под копирку похоже на такие же политические оценки проводимой в Москве Олимпиады 1980 года», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

«Вот против таких кампаний, точечных ли, глобальных ли, мы выступаем категорически против. Мы ведем эту работу на международных площадках. Мало того, это не только российская инициатива, которая никем не поддерживается. Это широкий международный фронт, который выступает против политизации и использования политических ресурсов в сфере спорта», – добавила она.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.

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