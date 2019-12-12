Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»

Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» сняли на видео, которое появилось в Сети. Тем временем стало известно об увеличении числа пострадавших при пожаре и увеличении площади возгорания.

Запись разместил телеканал RT.

По последним данным, в результате пожара на крейсере пострадали шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Площадь возгорания составила 600 кв. метров. На «Адмирале Кузнецове» в энергоотсеке горят кабеля, работа пожарных затруднена из-за сильной задымленности.

Возгорание произошло во время ремонтных работ в Мурманске.

Напомним, в октябре 2018 года недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску крейсера на воду.

Упавший с плавдока на палубу «Адмирала Кузнецова» кран повредил палубу и корпус. Из-за ЧП крейсер получил 52 повреждения на 70 млн рублей.

Во вторник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что на крейсере потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки.