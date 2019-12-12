Ветераны раскритиковали неофициальные медали к 75-летию Победы

На изготовление и продажу юбилейных медалей стоит получать официальное разрешение, а в «безделушках» нет никакого смысла, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов.

В России появились организации, рассылающие письма о бесплатном заказе юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» с просьбой оплатить лишь упаковку и доставку. Также на различных интернет-сайтах можно приобрести неофициальную награду, представленную в различных вариациях.

«Думаю, что на изготовление такой медали все-таки нужно иметь какое-то разрешение, например, от правительства. Желающих получить и продать неизвестно что очень много, из-за этого официальный изготовитель, тот же самый Московский монетный двор, просто может не попасть в ту сумму, на которую рассчитывает и не выполнит свою функцию, которую она сейчас выполняет для ветеранов», – говорит Епифанов.

Председатель отмечает, что вообще не понимает покупку «безделушки», потому что в ней нет никакого смысла. Медаль учреждена правительством, а значит, и получать ее стоит официально.

Такую памятную награду, по мнению Епифанова, должны получить все желающие, а не только ветераны. Ведь победа – это общесоюзный праздник.

Юбилейная медаль к 75-летию Победы была учреждена указом президента Владимира Путина 13 июня 2019 года. Вручать ее планируется в первую очередь ветеранам.

Для стран СНГ Московский монетный двор изготовил более 300 тысяч медалей, их уже направили в государства содружества.