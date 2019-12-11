Россия призвала Грузию и Южную Осетию обсудить вопрос о границе

Грузии и Южной Осетии следует как можно скорее начать переговоры по пограничной тематике, заявил МИД России.

МИД сообщил, что на дискуссиях по Закавказью в Женеве Россия выразила обеспокоенность «сохраняющейся напряженностью в грузино-югоосетинском приграничье, особенно в районе села Цнелис». Москва призвала стороны к сдержанности и заявила о необходимости «искать пути урегулирования», передает РИА «Новости».

МИД России заявил, что Абхазия и Южная Осетия должны иметь доступ в ООН и на другие международные площадки, что позволит разблокировать «рассмотрение комплекса вопросов и в рамках Женевских дискуссий».

Москва призвала Грузию отказаться от ежегодной резолюции ГА ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам.

Россия подчеркнула «императивность возобновления работы над заявлением участников дискуссий о неприменении силы». Как сообщил МИД, с таким подходом согласны Абхазия и Южная Осетия, но Грузия при поддержке США «осталась на прежних негативистских позициях».

Абхазия заявила, что Грузия блокирует работу над документом о неприменении силы и вместе с США «отказывается от обсуждения любых аспектов данного документа».

В конце августа Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории. После этого пограничная служба КГБ Южной Осетии начала усиление границы с Грузией.

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