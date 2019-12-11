В Польше заявили о готовности к прекращению транзита газа через Украину

В нефтегазовой компании PGNIG заявили о готовности Польши к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года.

«В такой ситуации национальная добыча, запасы в хранилищах, а также возможности импорта, в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 миллиарда кубометров газа в год, с расходом 19 миллиардов», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

Поставки также могут прекратиться 18 мая 2020 года. В эти сроки истекает контракт между «Газпромом» и оператором трубопровода в Польше EuRoPol Gaz на транзит российского газа в Западную Европу по газопроводу «Ямал - Европа».

«В случае отключения поставок по газопроводу «Ямал» и реверсных поставок из Германии возможности поставок (газа в Польшу, – прим. ВЗГЛЯД) будут на уровне 33,1 миллиарда кубометров в год. Этот объем будет состоять из поставок российского газа через Белоруссию и Украину, через терминал СПГ, поставок из ЕС другим путем, нежели чем через «Ямал», национальной добычи и запасов», – говорится в сообщении.

В компании заявили, что при прекращении транзита газа и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 млрд кубометров. В текущем году потребление газа в Польше составит около 19 млрд кубометров, в том числе четыре млрд кубометров – собственной добычи, девять млрд кубов – закупленные в России, 3,5 млрд – закупленные в ЕС и 2,5 млрд – приобретенные в виде СПГ.

Ранее польская компания PGNiG договорилась о добыче газа на Украине.