Эксперт: Новая схема полетов над Москвой нужна для снижения уровня шума

Благодаря новой схеме самолеты смогут срезать маршруты, либо кружить над населенными пунктами на большей высоте, чтобы не создавать сильный шум, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов.

Правительственная комиссия по транспорту 10 декабря утвердила новую структуру полетов московского авиаузла. В результате будут оптимизированы кружение и снижение самолетов вокруг столицы. Нововведение должно заработать в декабре 2020 года.

«Возможно, появление новой структуры в первую очередь связано с большим шумом из-за открытия третьей полосы в Шереметьево. Теперь, вероятно, воздушный транспорт сможет срезать маршруты, или будет добавлена высота, чтобы люди не слышали «кружение» самолетов», – говорит Романов.

Шереметьево – первый аэропорт в России с тремя взлетно-посадочными полосами. Открытие новой ВПП, которое состоялось 19 сентября, вызвало общественный резонанс в Лобне, Митино, Сходне и других ближайших населенных пунктах – люди жаловались на сильный шум, издаваемый самолетами.

Московский авиационный узел является третьим по загруженности в Европе и входит в десятку в мире по этому показателю. Его нынешняя структура сложилась еще в 70-х годах и, по мнению многих специалистов, является устаревшей.