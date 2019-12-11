Утверждена новая схема полетов над Москвой

Правительственная комиссия по транспорту под председательством вице-премьера Максима Акимова утвердила новую структуру воздушного пространства Московского авиаузла.

Авиакомпании и аэропорты много лет жалуются на неэффективность управления воздушным движением в России, прежде всего в самой загруженной воздушной зоне – московской. Неэффективность полетов выражается в отклонении реальных маршрутов от кратчайших, длительном кружении самолетов в зоне аэропортов в ожидании посадки, а также в неоптимальной траектории снижения: когда судно снижается этапами и долго при снижении находится в фазе горизонтального полета, пишут «Ведомости».

Новая структура московской зоны оптимизирует кружение и снижение, но сократить маршруты будет гораздо сложнее: для этого надо оптимизировать весь маршрут, который выходит за пределы московской зоны, объяснил источник, близкий к Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД).

Новая структура заработает 3 декабря 2020 года и позволит при росте перевозок в 1,5 раза на 15% сократить время полета в московской воздушной зоне, на 14% – расход топлива, говорится в презентации Госкорпорации по ОрВД. В том числе средняя задержка судов при заходе на посадку и ожидании вылета в московских аэропортах сократится на 78%.

Новая схема также предполагает принцип бесконфликтности: схемы прилета и вылета судов из основных аэропортов не будет зависеть друг от друга, также независимы будут схемы прилетов/вылетов на параллельные полосы Домодедово и параллельные полосы Шереметьево.