Минск предложил «Транснефти» пересмотреть тарифы на прокачку нефти

Белоруссия обратилась к руководству компании «Транснефть» с предложением по пересмотру тарифов на прокачку российской нефти в 2020 году, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

В свою очередь в компании уже отметили, что не согласны с предложением Белоруссии по повышению тарифов на прокачку нефти, передает ТАСС.

Ранее Минфин Белоруссии заявил о том, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.

В то же время сообщалось, что Белоруссия ищет способы замещения российской нефти, рассматривая варианты поставок сырья из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии. Кроме того, Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти.

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