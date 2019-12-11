Выявлены 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам

Росфинмониторинг выявил около 3 тыс. исполнителей заключенных в рамках нацпроектов контрактов с признаками сомнительные операций, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин во время «правительственного часа» в Совете Федерации.

«На сегодняшний день число подпавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляют порядка 3 тыс. на сумму контрактов свыше 130 млрд рублей», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, Росфинмониторинг совместно с ЦБ и силовиками с начала 2019 года закрыл 25 «отмывочных» площадок с общим оборотом около 38 млрд рублей. При этом ведомство передало в правоохранительные органы материалы на общую сумму 51 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Основными проблемными зонами с точки зрения антиотмывочного законодательства Чиханчин назвал кредитно-финансовую и бюджетную сферы экономики. «Главные риски - это коррупция, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма», – сообщил он.

Ранее президент Владимир Путин потребовал, чтобы результаты от реализации национальных проектов чувствовались уже сейчас, в этом году. Он добавил, что отвечать за это должны главы профильных министерств.