Беглый молдавский олигарх Плахотнюк просил убежища в США и на Украине

Молдавский олигарх, бывший глава Демократической партии Владимир Плахотнюк, обвиняемый на родине в отмывании денег, просил политического убежища на Украине и в США, заявил молдавский политик Ренато Усатый.

«Плахотнюк просил политического убежища не только в США, он просил политического убежища на Украине какое-то время назад. Я спрашивал об этом сотрудников украинских служб, они мне объяснили, что его объявили в розыск по многим делам в РФ, а Украина не выдает никого России», – заявил Усатый, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TV 8.

По словам политика, Плахотнюк хотел остаться как можно ближе к Молдавии, поэтому Украина его бы устроила. «Плахотнюк сейчас находится в США и не может покинуть страну, иначе будет аннулирован его запрос на политическое убежище», – добавил Усатый, отметив, что олигарх живет в Майами.

Напомним, 14 июня Демократическая партия Молдавии объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну. Экс-лидер ДПМ Плахотнюк отправился в Лондон. Позже президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что беглого олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. Как считает глава Молдавии, Плахотнюка также хотели использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне.

В августе 2019 года Плахотнюк был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в выводе из России 37 млрд рублей.