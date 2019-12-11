В России создали линейку арктических вездеходов

В России создана линейка многофункциональных вездеходов, способных эффективно преодолевать самые сложные участки арктической местности и форсировать водные преграды, рассказали представители компаний — разработчиков машин.

Разработчики рассказали, что в январе будет запущено серийное производство десятиколёсного автомобиля «Шерп», который будет поставляться российским заказчикам и на экспорт.

Для нужд добывающих компаний и силовых ведомств также разработан вездеход «Хаски». Кроме того, нижегородские ученые представили гибридный колёсный автомобиль «Русак» и особо легкий гусеничный вездеход «Хорт».

Как полагают эксперты, новые машины станут незаменимыми помощниками России в освоении Арктики.

«В январе мы запускаем производство нового «Шерпа», приспособленного под условия Арктики. Данная машина впервые была представлена публике в октябре в городе Торонто. Уже есть предзаказы на март. Мы планируем выпускать машину в нескольких вариантах: для геологоразведки, укладки кабеля, вахтовки рабочих и различных транспортных нужд», – передает RT слова начальника экспериментально-испытательного отдела компании «Шерп» Александра Чикина.

«Хаски» с колесной формулой 6 на 6 был разработан в стенах компании «ТРЭКОЛ». Как заявил главный конструктор предприятия Андрей Теплов, «Хаски» – одна из лучших в мире амфибийных машин с дюралюминиевым каркасно-панельным кузовом.

«В условиях Арктики дюралюминиевый корпус обладает лучшей ремонтопригодностью. Его относительно несложно починить в полевых условиях, тогда как для работы со стеклопластиковым кузовом не обойтись без тёплого помещения. Также у кузова «Хаски» в два раза толще стенка (50 мм) по сравнению с другими нашими моделями. Это позволило хорошо утеплить машину», – сообщил Теплов.

В начале декабря на прошедшем в Санкт-Петербурге международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» впервые была представлена линейка арктических вездеходов Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева и «Управляющей компании КОМ» (Набережные Челны).

Техника адаптирована для передвижения в полярных районах с неразвитой сетью дорог. Как рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией «Специальные машины и механизмы» НГТУ Александр Блохин, особое значение в высоких широтах имеет колесный транспорт.

На выставке нижегородский вуз продемонстрировал гибридный вездеход К-8 «Русак». В зависимости от модификации машина способна перевозить 14–20 человек и различные грузы массой до 2,5 тонн.

Особенность «Русака» – электромеханическая трансмиссия. Машина оснащена двигателем внутреннего сгорания и двумя электросиловыми агрегатами мощностью 75 КВт каждый. Гибридная силовая установка улучшает запуск машины в мороз и даёт дополнительный ресурс при движении в условиях дефицита бензина.

Напомним, в апреле 2018 года «Алмаз-Антей» создал новый арктический вездеход для МЧС.

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