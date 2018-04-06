«Алмаз-Антей» создал новый арктический вездеход для МЧС

Брянский автомобильный завод (БАЗ, входит в концерн «Алмаз-Антей») выпустил образец шасси БАЗ-69092, ставший первым изделием для работы МЧС, сообщили в пресс-службе концерна.

«Мы постарались максимально выполнить все пожелания северян в рамках оформленного генерального соглашения между БАЗ и Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия) и уверены, что в ходе предстоящих испытаний техника не подведет», – передает ТАСС слова генерального директора БАЗ Дмитрия Олейника.

Он выразил надежду на то, что в условиях Крайнего Севера будут востребованы и другие перспективные разработки предприятия.

Новый макетный образец техники в арктическом исполнении разработан на основе шасси БАЗ-69092 (колесная формула 6х6) с грузовой платформой для выполнения аварийно-спасательных работ, эвакуационных и гуманитарных операций. По конструкции он существенно отличается от всех ранее изготовленных шасси на базе семейства «Вощина-1».

В компании отметили, что для успешной эксплуатации нового макетного образца в районах Крайнего Севера и Арктики в конструкцию машины внесен ряд изменений, касающихся систем жизнеобеспечения, конструкции шасси и самого каркаса.

Ранее сообщалось, что специалисты предприятия Росатома – Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) занимаются разработкой цифровой модели безэкипажного судна, чтобы повысить эффективность морских перевозок в Арктике.