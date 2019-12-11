В США увидели в российской Конституции «разгадку власти Путина»

Журналист американского издания Fort Russ News в преддверии Дня Конституции России пишет, что именно в этом документе скрываются ответы на многочисленные вопросы о русском понимании политики, экономики, прав человека, «загадке Владимира Путина и его власти».

«12 декабря в России отмечают официальный праздник — День Конституции. По сути, этот документ, принятый еще при президенте Ельцине в 1993 году, — прочный фундамент действующей политической системы президента Путина. Примечательно, что с тех поистине революционных пор Конституция фактически не изменилась», – пишет Артур Эванс в статье для Fort Russ News, предположив, что «именно в этом закладном камне российского государства скрываются ответы на многочисленные вопросы о русском понимании политики, экономики, прав человека, загадке Путина и его власти».

Журналист отмечает, что «общество в России было и остается в большинстве своем довольно консервативным». «Любая политическая сила в России, которая будет строить свою программу на основе модного ныне либертарианства, обречена на ничтожную поддержку, даже в молодежной среде. Русские все еще неплохо помнят историю своей страны, периоды смуты и политической раздробленности, гражданские войны и связанные с ними внешние интервенции, громкие падения блистательных (размером с полмира) империй. Поэтому для них устойчивое государство – это безапелляционный высший результат и цель общественного развития, которое они на уровне инстинкта бережно оберегают и боятся потерять», – пишет Эванс, передает ИноСМИ.

Он напоминает, что «совсем недавно, еще в конце 90-х годов новая Россия стояла на грани очередного распада. И любой гражданин России, вне зависимости от своих политических взглядов, назовет вам того, кто этот распад остановил. Его зовут Владимир Путин. Этот нарратив прочно укоренился в общественном сознании».

«Мы точно знаем, что в России всегда были актуальны идеи социальной справедливости. Это связано не только с историческим наследием коммунизма, но и с тем, что стремительный переход России на «рыночные рельсы» породил резкий рост социального расслоения. А мгновенная «приватизация 90-х» становится частой темой для бурного общественного обсуждения. Многие граждане России считают, что тогда страна руководилась не из Кремля, а из дорогих офисов «новых русских», криминальных олигархов, которые определяли политику и назначали своих подручных на высокие государственные посты», – пишет журналист, напоминая, что «все изменилось с приходом Путина». Российский президент «постепенно превратил капитализм в стиле Дикого Запада в капитализм государственный, заставив крупный бизнес «служить» интересам российского государства и, как многие думают, всего общества. … С тех самых пор российские бизнес-элиты всегда записывают поручения Путина и стараются их прилежно исполнить, а не наоборот».

В то же время, отмечает Эванс, «Путин, одновременно отрицая необходимость пересмотра экономических итогов передела советского наследия, создает крупные государственные корпорации, которые де-факто уже стали крупнейшими налогоплательщиками. И тем самым Путин защищает принцип социальной справедливости».

«Конечно, приняв демократическую Конституцию 1993 года, Россия лишь обозначила свое намерение двинуться в направлении правовой организации социума. Но многие страны идут по этому пути столетиями, и надо заметить, не всегда успешно идут. Да, и у российских граждан достаточно оснований говорить о том, что не все положения основного закона их страны работают на практике. Но думаю, и некоторые французы с улиц Парижа и других европейских столиц могут сказать тоже самое о своей Конституции», – добавляет Эванс.

По его словам Конституция России, «продемонстрировала уникальную живучесть, будучи органично встроенной в современную политическую архитектуру страны». «Можно сказать, что Конституция выдержала проверку временем, а Путин выдержал проверку Конституцией. Ведь, несмотря на постоянные предложения разных политических сил о необходимости ее изменения, Путин не стал менять основной закон страны в угоду сиюминутной конъюнктуре и собственным политическим амбициям», – заключил журналист.