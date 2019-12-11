Назван самый комфортный город России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар, следует из данных исследования института территориального развития «Урбаника».

Как сообщает РБК, по мнению авторов рейтинга, Краснодар активно развивается в течение 10-15 лет, там доступно по стоимости жилье и благоприятный климат.

В Топ-5 также присутствуют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте. Такое положение столицы связано с высокой стоимостью жизни в сравнении со средней зарплатой.

Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп, в рамках которых оценивалось качество городской среды и учитывалась стоимость услуг.

Напомним, в конце ноября Казань стала лидером среди российских городов по качеству жизни, согласно исследованию Финансового университета при правительстве.